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الناتو: حرب بوتين يجب أن تتوقف وأمن أوروبا يمر بمرحلة حرجة

17 - مارس - 2022
آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 1:36 مساءً
ينس ستولتنبيرج

ينس ستولتنبيرج

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبيرج، إن أمن أوروبا يمر حاليا بـ”مرحلة حرجة”، مؤكداً أن ما وصفه بـ”حرب” الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضد أوكرانيا دمرت السلام.

وأضاف ستولتنبيرج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أن “شجاعة الجيش الأوكراني مصدر إلهام، مؤكداً مواصلة دعم كييف عسكرياً، لافتا إلى أن وزراء دفاع الحلف بحثوا أمس تعزيز القوات في شرق أوروبا.

وأكد أمين عام الناتو أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بشدة على الآلة الحربية الروسية، متابعا: “حرب بوتين يجب أن تتوقف وينبغي المضي في المسار الدبلوماسي والحل السلمي”.

وأوضح ستولتنبيرج أن الحلف عازم على منع تصعيد الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحلف يتحمل مسؤولية منع تصعيد هذا الصراع أكثر.

ورحب بجهود المستشار الألماني للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بما في ذلك الاتصالات المباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

من جانب آخر، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستدعم أوكرانيا في هذه الحرب، موضحاً أن الناتو لن يشارك عسكريا فيها.

وأكد المستشار الألماني “اتخذنا الكثير من القرارات للوقوف إلى جانب أوكرانيا ونسعى لتعزيز قدرات الردع لديها”.

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