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الناتو عزّز وجوده في أوروبا.. بلينكن: لن تقبل تغيير الواقع الجغرافي بقوة السلاح

منذ 15 ساعة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حلف الناتو عزز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية، مؤكدا أن هذه التغييرات ستحدث فرقا بعد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن، خلال كلمة في السفارة الأميركية في ليتوانيا، أن ما وصفها بالعمليات العدائية في روسيا تعرض مبادئ الحرية والديمقراطية للخطر، مشددا على أن واشنطن لن تقبل تغيير الواقع الجغرافي بقوة السلاح.

وفي السياق، أعطت الولايات المتحدة بولندا الضوء الأخضر لمنح كييف مقاتلات حربية.

وذكر بلينكن، أن بلاده تجري محادثات مع وارسو من أجل إبرام صفقة تسمح لطيارين أوكرانيين باستخدام مقاتلات حربية بولندية لمواجهة التفوق الجوي الروسي.

وتسعى الصفقة لمنح كييف 28 مقاتلة حربية روسية الصنع من طراز “ميغ 28″، على أن تعوض الولايات المتحدة وارسو هذه الطائرات بمجموعة من طائرات “إف -16″.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة” “سي بي إس”:” الأمر حصل على الضوء الأخضر. في الحقيقة، نحن تنحدث مع أصدقائنا الآن بشأن ما يمكن سد احتياجاتهم إذا اختاروا توفير هذه المقاتلات للأوكرانيين”.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

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