الناتو: لم نتمكن من تحديد المتورط في الهجوم على خط نورد ستريم

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأربعاء، إنه لم يتضح بعد المسؤول عن الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم الذي وقع العام الماضي لأنه يتعين الانتهاء من التحقيقات بشأن عمليات التخريب.

وأضاف ستولتنبرغ قبل اجتماع مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم “ما نعرفه هو أن هجوما وقع على خط أنابيب نورد ستريم، لكننا لم نتمكن من تحديد المتورط”.

ومضى يقول “هناك تحقيقات جارية وأعتقد أنه من الصواب الانتظار إلى حين الانتهاء منها قبل أن نقول أي شيء آخر عن المتورطين” في الهجوم.

وجاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن معلومات استخباراتية جديدة فحصها مسؤولون أمريكيون أشارت إلى أن مجموعة موالية لأوكرانيا نفذت عمليات التخريب التي استهدفت خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

ولاتزال ازمة التحقيق في هجمات خطي الغاز نوردستريم 1 و 2 في سبتمبر الماضي محور الاخبار الدولية، بعدما ألمح مسؤولون أميركيون وغربيون إلى احتمال تورط مجموعة أوكرانية في الهجمات، بحيث دعا الكرملين إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في المسألة.

ومشككاً بالنوايا والتصريحات الأميركية حول القشية، تساءل المتحدث باسم الكريملين، ديميتري بيسكوف الأربعاء:” “كيف يمكن للمسؤولين الأميركيين أن يفترضوا أي شيء بدون تحقيق؟”

كما اعتبر أن التقارير الغربية حول قضية تفجيرات نورد ستريم تهدف على ما يبدو إلى تحريف الأنظار والانتباه عن الفاعل الحقيقي.

إلى ذلك، رأى أن كل ما سيق مؤخراً من قبل الغرب حول قضية التفجيرات يبدو وكأنه حملة منسقة، بحسب ما نقلت “وكالة الإعلام الروسية ريا”