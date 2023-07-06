الناتو: معظم قوات فاغنر لم تنتقل إلى بيلاروسيا

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن عدداً قليلاً فقط من مقاتلي فاغنر قد انتقلوا إلى بيلاروسيا، رغم إبرام رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، صفقة للانتقال إلى هناك.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” أمس الأربعاء، قال أمين الناتو إن قوات فاغنر لا تزال نشطة في إفريقيا وبعيدة عن خط المواجهة في أوكرانيا، لكن لم يصل الكثير منهم إلى بيلاروسيا.

وأضاف ستولتنبرغ: “لقد رأينا بعض الاستعدادات لاستضافة قوات فاغنر”. لكنه أضاف: “لم نرَ حتى الآن الكثير منهم يصلون”.

كذلك أكد أن الناتو يتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا، مشيراً إلى أن “ما رأيناه هو أن قوات فاغنر تواصل العمل في إفريقيا”، مشدداً على أنه بينما لم يذهب الكثيرون إلى بيلاروسيا، فإن “بعضهم موجود في أوكرانيا، لكن ليس في الخطوط الأمامية”.

مع ذلك، كان الأمين العام حذراً في تقييمه لما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لفاغنر.

وقال “أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء استخلاص أي استنتاجات نهائية” للعواقب المترتبة على أحداث فاغنر الأخيرة.

تحديات كبيرة أمام كييف

وردا على سؤال حول الهجوم المضاد لأوكرانيا، كان الأمين العام متفائلا لكنه أقر بالتحديات الكبيرة التي تواجهها قوات كييف في ساحة المعركة.

وقال: “لقد أحرز الأوكرانيون تقدماً، لكنهم يواجهون قتالاً شرساً”. وتابع رئيس الناتو: “إنهم يواجهون تضاريس صعبة ويواجهون مقاومة روسية محفورة”، مشيراً إلى “الكثير من الخطوط الدفاعية المعدة مسبقاً”.

وأوضح الأمين العام أن ذلك أثر على وتيرة التقدم.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توسط في صفقة لكي يتوجه بريغوجين إلى بلاده بعد تمرد فاشل في روسيا، مما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود فاغنر في المنطقة في المستقبل.