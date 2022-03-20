الناتو: نرحب بكل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ لشبكة “إن. بي. سي”، إن الحلف يرحب بكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي تفاوضي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبيّن ستولتنبرغ أن تركيا تبذل جهودا لتسهيل المحادثات بين موسكو وكييف لكن من المبكر توقع نتائجها، مشيرا إلى أن حلفاء الناتو يكثفون دعمهم العسكري والإنساني لأوكرانيا ويفرضون عقوبات على روسيا.

وفي تصريحاته ذاتها بيّن ستولتنبرغ أنه من المهم منع تحول الصراع إلى حرب شاملة بين الناتو وروسيا لأنها ستسبب دمارا كبيرا.

وتابع قائلا: نواجه واقعا أمنيا جديدا حيث تقوض روسيا الأمن وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها، مؤكدا أن أي تصعيد روسي خارج أوكرانيا سيؤدي إلى رد حازم من الناتو.

تصريحات زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة “سي. إن. إن” (CNN) الأميركية إنه جاهز لعقد محادثات مع الرئيس الروسي بوتين، مشيرا إلى أنه كان مستعدا لذلك منذ عامين.

واعتبر أن القوات الروسية جاءت لإبادة الأوكرانيين لكن عليهم اغتنام أي فرصة للتفاوض، مشيرا إلى أنه إذا فشلت المفاوضات مع روسيا فإن القتال قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.