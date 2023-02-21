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"الناتو" يأسف لتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "ستارت"

منذ 35 دقيقة
علما الناتو وروسيا

علما الناتو وروسيا

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أعرب حلف “الناتو” عن أسفه لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي: “آسف لقرار روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت”، معتبرًا أنه “في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها”.

ورأى أنه “بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت، تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل”، في فترة ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

هذا وقد تم التوقيع على تلك المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 كانون الثاني/ يناير 1993، والمعاهدة هي مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة، وبروتوكول بشأن الإجراءات التي تحكم القضاء على الصواريخ الباليستية الثقيلة العابرة للقارات.

وخلال خطابه اليوم أمام الجمعية الفدرالية نوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تفكير بعض الشخصيات في واشنطن في إمكانية إجراء تجارب لأسلحتهم النووية، مؤكدًا أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة “روس آتوم” في المقابل أن يكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولًا.

 

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