الناتو يتوعد روسيا بدفع ثمن باهظ حال الهجوم على أي دولة بالحلف

توعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، روسيا بدفع ثمن باهظ إذا استخدمت أسلحة كيميائية، مؤكدا أنها نشرت صواريخ جديدة وهذا ينتهك المعاهدات الدولية، وأن الهجوم على أي حليف سيستنفر قوات الحلف للرد.

وأضاف ستولتنبيرغ أن الناتو يتواصل مع القيادة السياسية الأوكرانية على كافة المستويات، وأنه لا خطط لديه لنشر صواريخ نووية متوسطة المدى في دول الحلف، معلنا عن أن وزراء الدفاع بالحلف سيعقدون غدا اجتماعا لإعادة خططنا الدفاعية.

وطالب أمين عام الناتو روسيا بعدم استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحلفاء يوفرون معدات عسكرية متطورة تساعد على مقاومة الروس.

وحمل أمين عام الناتو، الرئيس بوتين مسؤولية الحرب معتبرا أن بإمكان الرئيس الروسي سحب قواته الآن.

إلى ذلك أكد ينس ستولتنبيرغ أن الصين عضو بمجلس الأمن وعليها التزام بدعم القانون الدولي، كما طالبها بالانضمام لدول العالم في إدانة العملية العسكرية الروسية.

ولفت أمين عام الناتو في معرض كلامه أن الحلف يراقب الحدود ويتواصل مع الروس لمنع أي حوداث عرضية، لكنه استطرد وقال إن الهجوم على أي حليف سيستنفر قواتنا للرد، مذكرا أن مهمة الحلف الأساسية هي حماية مليار شخص يعيشون في الدول الأعضاء.

ودعا المتحدث الدول الأعضاء لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي، منوها بضرورة زيادة الاستثمار في القدرات الدفاعية، وتعزيز أمن الحلف السيبراني.

على الأرض قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلا و1143 مصابا منذ بدء الحرب الروسية قبل 20 يوما.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، والتي تضم 48 طفلا، من 636 قتيلا مدنيا طبقا للتقرير السابق أمس الاثنين. ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إنه يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين “أكبر بكثير” بسبب القتال العنيف في بعض المناطق ولتأخر الإبلاغ غن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك.

وميدانيا، أعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل “دمار هائل” في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليل الاثنين الثلاثاء.

وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام، “خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو. ضربتان. دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط. تضرّر مبنى المطار. دمار هائل”.

من جهتها، ستفرض العاصمة الأوكرانية كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط “لحظة صعبة وخطيرة” بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

وقالت السلطات إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لقصف روسي اليوم مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثالث، سُمع دوي انفجار صباح الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، فيما استهدف قصف كثيف مدينة خاركيف خلال الليل.