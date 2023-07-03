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الناتو يتوعد روسيا حال استخدام محطة زابوريجيا لأغراض عسكرية

منذ 14 ساعة
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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قال رئيس لجنة الناتو العسكرية الأدميرال روب باوير، الاثنين، أن روسيا تستخدم 90% من قدراتها العسكرية في حرب اوكرانيا.

كما قال في تصريحات صحفية، أن موسكو تحتاج بعض الوقت لإعادة تشكيل قواتها العسكرية بعد ما تخسره في أوكرانيا، مشيراً إلى أن حرب أوكرانيا خليط من الحرب العالمية الأولى والثانية زائد التكنولوجيا العسكرية الرقمية.

إلى ذلك، قال الأدميرال روب “لا مؤشرات على نية روسيا الدخول في حرب مباشرة مع الناتو”.

وتابع “جاهزون من الناحية العسكرية وغير العسكرية للرد على روسيا إذا حولت محطة زابوريجيا النووية إلى سلاح ضد الحلفاء”.

كما أضاف “جاهزون لمختلف السيناريوهات العسكرية وغيرها للرد على احتمال استخدام محطة زابوريجيا لأغراض عسكرية”.

هجوم إرهابي.. وتسرب إشعاعي

وفي الشهر الماضي، اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط “لهجوم إرهابي” يتضمن تسرباً إشعاعياً في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية في الجنوب الأوكراني.

في المقابل، رفض الكرملين مزاعم زيلينسكي. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: “هذه كذبة أخرى.. كانت هناك اتصالات فقط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع”.

يذكر أن محطة زابوريجيا لتوليد الكهرباء كانت تعرضت مرارا لعمليات قصف روسية، وانقطع ارتباطها بشبكة الكهرباء سبع مرات منذ استيلاء الجيش الروسي عليها في 4 مارس 2022 بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية الروسية.

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