الناتو: يجب ألا تبالغ الصين في ردها على زيارة بيلوسي لتايوان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس إنه يجب على الصين ألا تبالغ في رد فعلها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وقال ستولتنبرغ لرويترز “ليس في زيارة نانسي بيلوسي ما يدعو الصين إلى المبالغة في رد فعلها أو تهديد تايوان أو استخدام لغة التهديدات”.

وأطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي.

وقال ستولتنبرغ “قام مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي بزيارات لتايوان بانتظام على مر السنين، ولذلك فإن هذا (زيارة بيلوسي) ليس مبررا لأن تبالغ الصين في رد فعلها”.

وكانت الصين أعلنت إجراء تدريبات عسكرية في 6 مناطق قريبة من تايوان، بعد الزيارة، وهو ما طرح تساؤلات حول طبيعة ردها على ذلك.

ووضعت صحيفة ”نيويورك تايمز“، الأربعاء، سيناريوهات لرد فعل الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع في الجزيرة قوله إنه ”لا يشك في طبيعة الرسالة التي ترغب الصين في إرسالها، وهي أنهم يريدون استخدام القوة في مضيق تايوان بدلًا من الوصول إلى حلول سلمية“.