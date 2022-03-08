الناتو: يجب عدم تصعيد حرب روسيا خارج أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء إن‭‭ ‬‬هناك تقارير موثوق بها تفيد بأن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا، وحث موسكو على إنهاء الصراع، متعهدا بعدم السماح له بالانتشار أكثر من ذلك.

وقال ستولتنبرج “نتحمل مسؤولية ضمان عدم تصعيد الصراع وانتشاره خارج أوكرانيا”، وأضاف “سنحمي ودافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء”.

وقال، متحدثا إلى جانب رئيس لاتفيا إيجلس ليفيتس، إن الغزو الروسي تسبب في معاناة مروعة وإن آثاره الإنسانية مدمرة.

زيلينسكي يتهم الغرب بعدم الوفاء بوعوده

وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهامه للغرب بعدم الوفاء بوعوده بشأن حماية أوكرانيا من روسيا.

وقال زيلينسكي، الثلاثاء، إن الغرب لم يفِ بـ”الوعود” التي قطعها بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية.

وأوضح في مقطع فيديو نشره عبر تلغرام: “نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا”.

وتابع: “لكن مسؤولية (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عاتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما.. على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن “الإنسانية التي يجب أن تسود في عواصم العالم، يجب أن تنتصر على الخوف”.

ويطالب زيلينسكي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن هذا الخيار تم استبعاده بشكل قاطع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).