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الناتو يحذر.. خطر اندلاع النزاع مع روسيا لا يزال مستمراً

منذ 42 دقيقة
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ

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أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن ثمة إمكانية لتحقيق حل سياسي للخلافات العالقة بين الحلف وروسيا، لكنه، حذر من أن خطر اندلاع نزاع بين الطرفين لا يزال ممكناً.

وقال ستولتنبيرغ، في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم الأحد: “من الممكن إيجاد حل سياسي وأخذ مباعث قلق روسيا بعين الاعتبار… لكن خطر نشوب نزاع لا يزال مستمرا”.

وتوعد ستولتنبيرغ بـ”إجراءات ردع من قبل الناتو” بحق روسيا في حال اندلاع مثل هذا النزاع بين الطرفين”.

وتابع الأمين العام للحلف: “الناتو سيأمل في السيناريو الأفضل وسيعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، لكنه سيستعد للأسوأ”.

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

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