الخميس 28 ذو الحجة 1445 ﻫ - 4 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناتو يستعرض خطة جديدة لتوزيع المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. ما هو الجديد؟

منذ ساعتين
جندي أوكراني يحمل صاروخ جافلين المضاد للدبابات خلال عرض عسكري في كييف (رويترز)

جندي أوكراني يحمل صاروخ جافلين المضاد للدبابات خلال عرض عسكري في كييف (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أفاد دبلوماسيون أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، توصلت أمس الأربعاء، إلى “تعهد مخفف” لمواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار يورو العام المقبل.

وهذه المبادرة التي سيتم الكشف عنها في قمة حلف شمال الأطلسي، التي تعقد في واشنطن الأسبوع المقبل، كان قد طرحها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، كوسيلة لتعزيز المساعدات الغربية لكييف في حربها ضد روسيا في السنوات المقبلة.

وكانت الخطة تهدف إلى جعل الدول تتعهد مواصلة تقديم الدعم بالمعدّل الذي كانت تقدمه منذ بدء حرب موسكو، وتقسيم المساهمات بشكل أكثر إنصافاً.

لكنّ دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة شددت على وجوب أن تتم مراجعة التعهد غير الملزم قانوناً، العام المقبل.

وأوضح دبلوماسيون أن حجة واشنطن هي أنه ليس من الممكن إلزام أي إدارة مستقبلية في البيت الأبيض بالإنفاق.

ولفت دبلوماسيون أيضا إلى أن اقتراحاً بتقسيم المساعدات المستقبلية وفقاً لحجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة تم إسقاطه بسبب المعارضة التي تقودها تركيا.

وقال دبلوماسي إن هناك إشارة إلى “التقاسم العادل للأعباء” في النص النهائي، ولكن لم يتم ذكر استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمقياس.

ويعدّ هذا التعهد جزءاً من حزمة مساعدات لأوكرانيا يعكف حلف شمال الأطلسي على إعدادها قبل القمة في واشنطن.

ومن المقرر أن تحصل كييف أيضاً على صياغة أقوى في الإعلان النهائي بشأن سعيها للانضمام للحلف، ولكن لا توجد دعوة ملموسة لها.

وسيسعى التحالف أيضاً إلى حماية شحنات الأسلحة من عودة محتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية من خلال إبقاء السيطرة على تنسيق الإمدادات بيد التحالف بدلاً من واشنطن.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

محتجون فوق سطح البرلمان الأسترالي ينددون بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة
غزة تحت النار
اعتقال 4 محتجين مؤيدين للفلسطينيين بعدما اعتلوا البرلمان الأسترالي
وزير البيئة ناصر ياسين
ياسين: الوزارة شكلت لجنة فنية لمتابعة تأثير الفوسفور على الزراعة
ارتفاع الحرارة - تعبيرية
موجة حر شديدة تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الأكثر قراءة

القيادي في حزب الله نعمة ناصر
من هو القائد الميداني الكبير في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل قرب صور؟
من مشاهد الدمار في غزة - رويترز
غزة تحت النار
تطور لافت في اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. إليكم آخر المستجدات
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية