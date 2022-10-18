الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
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الناتو يسلّم أوكرانيا منظومات مضادة للطائرات المسيّرة خلال أيام

منذ 35 دقيقة
علما الناتو وأوكرانيا

علما الناتو وأوكرانيا

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أعلن “ينس ستولتنبرغ”، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الحلف سيزوّد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المسيّرة بما فيها الطائرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في استهداف البنية التحتية الحيوية.

وقالت أوكرانيا إن هجمات شنّتها أسراب من الطائرات المسيّرة دمّرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة بها خلال الأسبوع المنقضي، بعدما كثّفت روسيا هجماتها على البنية التحتية بعيدًا عن جبهة القتال بعدما مُنيت بسلسلة انتكاسات عسكرية أمام القوات الأوكرانية.

وأشار ستولتنبرغ متحدثًا إلى مؤتمر أمني في برلين، إلى أنّ رد الحلفاء على الهجمات هو تكثيف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمونها لأوكرانيا، قائلًا “أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، بل أن نكثّف ونسلّم المزيد من منظومات الدفاع الجوي”.

وتابع “سيقدم حلف شمال الأطلسي في الأيام المقبلة منظومات مضادة للطائرات المسيرة لمواجهة تهديد تلك الطائرات، بما فيها الإيرانية”.

إلى ذلك، قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن طهران وعدت بتزويد روسيا، التي تعوق العقوبات الغربية مجهودها الحربي في أوكرانيا، بصواريخ ومزيد من الطائرات المسيرة.

وشدّد ستولتنبرغ على أنه “يجب ألا تدعم أي دولة حرب روسيا غير المشروعة على أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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