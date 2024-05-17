الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناتو يشكك في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا

منذ 9 دقائق
القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الجنرال كريستوفر كافولي

القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الجنرال كريستوفر كافولي

A A A
طباعة المقال

شكك حلف الناتو في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا.

وقال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الجنرال كريستوفر كافولي، الخميس، إن روسيا لا تمتلك القوة الكافية على الأرض لتحقيق تقدم كبير في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في بروكسل.

وفي حديثه عن الهجمات الروسية المكثفة في الأيام الأخيرة على منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا، ذكر كافولي، أن “الروس ليس لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي”.

وأضاف “إنهم لا يمتلكون حتى المهارات والقدرة على القيام بذلك”.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تنخفض مع غموض أسعار الفائدة وانخفاض أسهم التكنولوجيا
طائرة مسيرة
الحوثيون يتبنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في محافظة مأرب
فلاديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يعلن استقرار الوضع في منطقة خاركيف

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
بهاء الحريري
مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت
قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال