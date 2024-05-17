الناتو يشكك في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا

شكك حلف الناتو في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا.

وقال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الجنرال كريستوفر كافولي، الخميس، إن روسيا لا تمتلك القوة الكافية على الأرض لتحقيق تقدم كبير في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في بروكسل.

وفي حديثه عن الهجمات الروسية المكثفة في الأيام الأخيرة على منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا، ذكر كافولي، أن “الروس ليس لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي”.

وأضاف “إنهم لا يمتلكون حتى المهارات والقدرة على القيام بذلك”.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.