الناتو يعلن أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات الروسية في أجواء بولندا

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة “إكس”: “دخلت العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية”، مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته “على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق”.

وأكدت أن سفراء الحلف يعقدون صباح الأربعاء اجتماعا دوريا “وسيناقشون كيف ردّ الحلف على المسيّرات التي اخترقت أجواء بولندا خلال الليل”.

وأفاد متحدث باسم حلف شمال الأطلسي في منشور على منصة إكس بأن الحلف يجري مشاورات عن كثب مع بولندا بعد أن أسقطت طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي خلال هجوم روسي في غرب أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن الأمين العام للحلف مارك روته “على اتصال بالقيادة البولندية”.

وندّد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، بـ”استفزاز على نطاق واسع” بعد اعتراض “مسيّرات روسية” أطلقتها موسكو في إطار هجوم جوي واسع على أوكرانيا المجاورة.

وقال توسك “شهدنا هذه الليلة انتهاكا للمجال الجوي البولندي من خلال عدد مهم من الطائرات المسيّرة الروسية”، معتبرا أن ذلك “استفزاز على نطاق واسع”. وأضاف: “مستعدون لصد مثل هذه الاستفزازات. الوضع خطير ولا شك في أنه يتعين علينا الاستعداد لمختلف السيناريوهات”.

أعلنت بولندا، في وقت سابق الأربعاء، أنّ طائراتها الحربية أسقطت “أجساماً معادية” ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة “إكس” إنّ “الطائرات استخدمت أسلحتها ضدّ الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي”.

وأتي بيان الوزير بعد أن أعلنت القيادة العملياتية للبلاد أنّ طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إن بولندا أغلقت أربعة مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم الأربعاء، بعد أن شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا المجاورة بالقرب من الحدود.

وقالت القوات المسلحة البولندية في منشور على موقع “إكس” إن طائرات عسكرية حلقت لضمان سلامة المجال الجوي.

وذكرت قيادة العمليات في منشور على إكس “تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين تم وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب”.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.

ويقع مطار جيشوف-ياشونكا في جنوب شرق بولندا، ويعد مركزا لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

وشن الجيش الروسي هجمات جديدة باستخدام طائرات مقاتلة بدون طيار في جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت القوات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.