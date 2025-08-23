السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناتو يعلن تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ضد أي هجوم روسي

منذ 14 دقيقة
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته

A A A
طباعة المقال

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، يوم أمس الجمعة، أنهم يعملون على تقديم ضمانات أمنية “قوية” لأوكرانيا بمستوى لا تستطيع روسيا مهاجمتها مجددا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة كييف.

وقال روته، إن أوكرانيا تحافظ على موقفها القوي، وأن أصدقاءها وشركاءها في الناتو يواصلون الوقوف إلى جانبها.

وأضاف أن الحلفاء يواصلون تقديم الدعم بالأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى دعم صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأعرب روته، عن ارتياحه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعطاء الأولوية لإنهاء الحرب وإشراك الولايات المتحدة كجزء من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وذكر أن “الضمانات الأمنية القوية أمر حيوي. في الوقت الحالي تعمل أوكرانيا والأوروبيون والولايات المتحدة معًا لضمان أن تكون الضمانات الأمنية بمستوى يضمن عدم قيام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، بمهاجمة أوكرانيا مجددًا”.

والاثنين، شهد البيت الأبيض، مباحثات جمعت ترامب مع زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترامب وبوتين، في 15 أغسطس/آب الجاري، بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

علما الهند وأمريكا
الهند تتمسك بخطوط حمراء في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة
وزارة الخارجية السورية
الخارجية السورية: لا صحة لتقارير عن اتفاق أمني مع إسرائيل
علم بريطانيا
الحكومة البريطانية تطعن بحكم يقيّد خطط إيواء طالبي اللجوء

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
رئيس الحكومة نواف سلام
بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!