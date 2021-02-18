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الناتو يقرر رفع تعداد قواته في العراق

18 - فبراير - 2021
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

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قرر حلف شمال الأطلسي “الناتو” زيادة عدد قواته المتواجدة في العراق ، لدعم القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي .

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الخميس أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

وأكد ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد في بروكسل، أن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخصا.

وقال: “بحثنا اليوم قرار توسيع مهمة الناتو للتدريب في العراق، لدعم القوات العراقية.. والتأكد من أن “داعش” لن يعود”.

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.

ولفت الأمين العام إلى أن زيادة تعداد مهمة الناتو ستأتي تدريجيا، مبديا التزام الحلف التام بسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وأكد ستولتنبيرغ أنه بحث هذا الموضوع في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطمأنه بأن جميع خطوات الحلف ستتخذ حصرا بالتنسيق مع حكومة بغداد.

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