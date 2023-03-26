الناتو ينتقد حديث روسيا عن الأسلحة النووية.. "خطير وغير مسؤول"

انتقد حلف شمال الأطلسي (الأحد 26-3-2023) روسيا بسبب حديثها “الخطير وغير المسؤول” عن الأسلحة النووية، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء.

وقال متحدث باسم الحلف “حلف شمال الأطلسي متيقظ، ونراقب الوضع عن كثب. لم نرصد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا من شأنها أن تقودنا إلى تعديل وضعنا”.

من جهته قال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء سيزعزع استقرار تلك الدولة، واتهم موسكو باحتجاز مينسك “رهينة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار أمس السبت في تحذير لحلف شمال الأطلسي من مغبة دعمه العسكري لأوكرانيا وفي تصعيد للمواجهة مع الغرب.

وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة إلى حد ما وحديث بوتين عن أنها لن تنتهك تعهدات بلاده المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها أكثر المؤشرات صراحة على الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 13 شهرا.

وقال أوليكسي دانيلوف عن الأمر إنه “خطوة صوب زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة” مضيفا أنها تعظم ما وصفه بمستوى “المفاهيم السلبية والرفض الشعبي” لروسيا وبوتين داخل المجتمع في روسيا البيضاء.

وكتب على تويتر “لقد أخذ الكرملين روسيا البيضاء رهينة نووية”.