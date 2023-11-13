الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الناروج تحث إسرائيل على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب للفلسطينيين

منذ دقيقتين
علم النرويج

علم النرويج

A A A
طباعة المقال

حث رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إسرائيل الاثنين على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلا إن هذه المبالغ “مهمة” لرعاية الفلسطينيين.

وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.

ولعبت دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993 وأدت إلى اتفاقية أوسلو التي نصت على حكم ذاتي محدود للفلسطينيين.

وقالت إسرائيل في الثاني من نوفمبر\تشرين الثاني الجاري إنها ستمضي قدما في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنها ستحجب الأموال المخصصة إلى غزة التي تحكمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تعمل السلطة الفلسطينية على توفير أجور القطاع العام ودفع تكاليف الكهرباء.

وجاء قرار إسرائيل بعد نقاش داخلي في مجلس الوزراء حول تحويل الضرائب في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل مسلحي حماس.

وقالت السلطة الفلسطينية في السادس من نوفمبر\تشرين الثاني إنها لن تقبل تحويلا جزئيا من إسرائيل. وتشير التقديرات إلى أنها تنفق حوالي 30 بالمئة من ميزانيتها في غزة، حيث تسدد أيضا تكاليف برامج المساعدة الاجتماعية والأدوية.

وقال ستوره في مقابلة أجرتها معه رويترز في أوسلو “ندعو إسرائيل إلى إتمام عمليات التحويل المتفق عليها لما لذلك من قيمة للفلسطينيين، لأنها عبارة عن ضرائب وضريبة القيمة المضافة والمصادر المالية (للدخل)”.

وأضاف أن تحويل الضرائب يساعد في تقديم الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن حجبها “يؤثر تأثيرا مباشرا على رعاية السكان الفلسطينيين وصحتهم”.

وتابع “النرويج واضحة للغاية في أن أي اتجاه نحو انهيار السلطة الفلسطينية لن يخدم إلا القوى المتطرفة في الجانب الفلسطيني”.

ولم يذكر ستوره حجم الأموال المحجوبة لكنه قال إنها عبارة عن “مبلغ كبير”.

وتمارس السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية لكنها لا تدير قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الآلاف من الموظفين الحكوميين في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور من تشيع الشهداء في قطاع غزة
غزة تحت النار
المكتب الإعلامي في غزة: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 11240
من مجمع الشفاء في مدينة غزة (فرانس برس)
غزة تحت النار
بالصورة.. جيش الاحتلال يحذف تغريدة تعتبر مستشفيات غزة أهدافاًُ عسكرية مشروعة
الروبل الروسي
الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين