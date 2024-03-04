الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة

كشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن قوات الاحتلال قتلت 364 كادر اًصحيا و اعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، خلال 150 يوم من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وبحسب القدرة فقد دمرت قوات الاحتلال 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة.

كما استهدف قوات الاحتلال 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.

ولفت القدرة إلى أن قوات الاحتلال دمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها لنقاط طبية.

وقال القدرة إن الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزاد سوءا وانهيارا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة، وأضاف بأن الاحتلال تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وتابع القدرة، رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها.

وأشار القدرة إلى أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة.

وطالب القدرة الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 30534 فلسطينيا قتلوا وأصيب 71920 آخرون جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين في يوم واحد.