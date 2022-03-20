النروج.. انتشال جثث ضحايا الطائرة العسكرية الأميركية

بعد تحطم الطائرة العسكرية الأميركية في النروج، أعلنت وزارة الدفاع النروجية، الأحد، عن انتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة الذي قضوا خلال مناورات لحلف شمال الأطلسي على مقربة من موقع الحطام.

واشار بيان للقوات المسلحة الى ان “مروحية إنقاذ من نوع سي كينغ تابعة للسرب النروجي 330 عثرت في موقع الحادث على أفراد الطاقم الأربعة. الجثث ستبقى في بودو (شمال) بانتظار نقلها إلى الولايات المتحدة”. ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

وفقد الاتصال بالطائرة التابعة لمشاة البحرية الأميركية وهي من طراز أوسبري الجمعة في شمال النروج في أحوال جوية رديئة، وفق جهاز الطوارئ المحلي.

ولم تتمكن فرق الانقاذ من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، بسبب رداءة الطقس.

في السياق، أوضح المسؤول في الشرطة، كريستيان فيكران كارلسن، الذي يتولى التحقيق أن “العمل سار بشكل جيد إنما كان صعبا. لكنهم انتشلوا الجثث، لقد كان ذلك أولى الأولويات”.

وأفادت أولى عناصر التحقيق بأن الطائرة “اصطدمت” بالجبل.

وأوردت محطة التلفزيون الرسمي “ان.آر.كي” أنه تم أيضا انتشال الصندوق الأسود.

وكانت الطائرة تجري تدريبات في إطار مناورات “كولد ريسبونس 2022” التي تشارك فيها 200 طائرة ونحو خمسين سفينة، وتستمر حتى الأول من نيسان/أبريل، وقد دفعت رداءة الطقس القيّمين عليها على اتّخذت تدابير إضافية لضمان سلامة المشاركين.

كما تهدف المناورات إلى اختبار قدرة النروج على تلقي تعزيزات خارجية من الحلفاء على أراضيها في حال تعرضت لهجوم من دولة ثالثة، عملا ببند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع في خضم توتر شديد بين روسيا والحلف على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها كانت مقررة منذ زمن قبل الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 شباط.