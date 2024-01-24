النرويج: احتمال تحقيق السلام في السودان "صعب للغاية"

أعلنت وزيرة التنمية الدولية النرويجية، أنّ احتمال تحقيق السلام في السودان بعيد فيما يبدو، مع صعوبة تحديد خطوة تالية ملموسة نحو إنهاء الحرب بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والجيش السوداني.

واندلع الصراع في أبريل/ نيسان 2023، واضطرت الحرب 7.5 مليون شخص على الفرار، مما عرض السودان لأكبر أزمة نزوح في العالم.

والنرويج جزء من مجموعة الترويكا (الثلاثي) مع الولايات المتحدة وبريطانيا التي تسعى لتوجيه السياسة الغربية بشأن السودان.

وكانت النرويج تحاول، مثل غيرها، تعزيز المفاوضات، من خلال أمور منها مؤتمر إنساني بخصوص السودان عقد في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما قالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم.

وأضافت لرويترز هذا الأسبوع: “تمكنا من إحضار بعض المنظمات وبعض الأصوات من السودان إلى مصر لبحث سبل المضي قدمًا.. لكن تحديد الخطوات التالية الملموسة نحو السلام أمر صعب حقًا”.

ومضت قائلة إنه يتعين على الأطراف وقف العنف و”فتح مجال سياسي يمكننا من خلاله مساعدتهم على بدء الحوار”.

وأوضحت أن النرويج، باعتبارها عضوًا في الترويكا، تشعر بالتزام على نحو خاص بالمساعدة حيثما أمكنها ذلك، مضيفة أن من “المهم” التحضير لعودة محتملة للحكم المدني عبر “عملية سياسية شاملة”.

وقالت: “يجب إيجاد حل للصراع داخل السوان والمنطقة”.

وكانت تفينريم تتحدث بعد أن قال السودان في الأسبوع الماضي إنه سيعلق عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) التي كانت تسعى للتوسط في محادثات بين قادة قوات الدعم السريع والجيش.

وانهارت المفاوضات عندما قالت إيجاد إنها دعت زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، لحضور اجتماع إيجاد في أوغندا.