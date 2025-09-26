النرويج: الدول المانحة تقدم دعماً مالياً عاجلاً للسلطة الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الجمعة أن مجموعة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وافقت على تقديم حزمة دعم مالي عاجلة لتعزيز استقرارها المالي.

وشملت الدول المشاركة السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا، في إطار مبادرة أُطلق عليها اسم “التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية”. ولم يُكشف بعد عن إجمالي حجم التمويل المتوقع من هذه المبادرة، بينما أعلنت الحكومة النرويجية مساهمتها بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 4 ملايين دولار).

وأوضحت الوزارة أن التحالف يهدف إلى معالجة الأزمة المالية الطارئة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وضمان استمرار قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن. كما دعت الدول المشاركة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن النرويج ترأس منذ عقود مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين المعروفة باسم “لجنة الاتصال المخصصة”.