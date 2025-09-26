الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النرويج: الدول المانحة تقدم دعماً مالياً عاجلاً للسلطة الفلسطينية

منذ 3 ساعات
مخيم جنين الفلسطيني للاجئين

مخيم جنين الفلسطيني للاجئين (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية اليوم الجمعة أن مجموعة من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وافقت على تقديم حزمة دعم مالي عاجلة لتعزيز استقرارها المالي.

وشملت الدول المشاركة السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا، في إطار مبادرة أُطلق عليها اسم “التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية”. ولم يُكشف بعد عن إجمالي حجم التمويل المتوقع من هذه المبادرة، بينما أعلنت الحكومة النرويجية مساهمتها بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 4 ملايين دولار).

وأوضحت الوزارة أن التحالف يهدف إلى معالجة الأزمة المالية الطارئة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وضمان استمرار قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن. كما دعت الدول المشاركة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن النرويج ترأس منذ عقود مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين المعروفة باسم “لجنة الاتصال المخصصة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
رغم التحذيرات الإسرائيلية.. مساعدات إنسانية تبحر من اليونان إلى غزة
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس وزراء باكستان يشيد بالتحركات الأمريكية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
بريطانيا تخطط لإطلاق بطاقات هوية رقمية إلزامية لجميع المواطنين

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!