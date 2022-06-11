النرويج تبذل جهدها لتجنب إضراب نفطي

قال ممثلو صناعة النفط بالنرويج يوم الأحد إنه تم تمديد مفاوضات الأجور بين عمال وشركات النفط إلى ما بعد الموعد النهائي منتصف الليل في محاولة لتجنب إضراب قد يخفض إنتاج البلاد من الخام.

وقالت نقابات عمالية إن نحو 845 عاملا من بين نحو 7500 من العاملين بالمنصات البحرية يعتزمون الإضراب إذا فشلت مفاوضات الأجور السنوية.

وقالت الجمعية النرويجية للنفط والغاز، التي تتفاوض باسم شركات النفط، إن الإضراب “قد يؤثر” على الإنتاج لكنه امتنع عن تحديد إلى أي مدى.

وقال زعماء نقابيون إنه على الرغم من احتمال تضرر إنتاج النفط من أي إضراب فإن العمال سيسعون في البداية لحماية إنتاج الغاز بسبب شح المعروض وارتفاع الأسعار في أوروبا.

يشار إلى أن الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية لا تزال شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، في حين تعرقل العقوبات الغربية الصادرات من روسيا المنتج الرئيسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام.

تعمل معظم المصافي على مستوى العالم بالفعل بما يقرب من طاقتها القصوى لتلبية الطلب المتزايد بعد التعافي من الجائحة وتعويض الإمدادات الروسية.