النرويج تزيد من القيود المفروضة على دخول السياح الروس

قالت وزارة العدل النرويجية في بيان اليوم الخميس إن النرويج ستفرض قيودا إضافية على دخول السياح الروس إلى أراضيها بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، الأمر الذي سيؤدي إلى حظر دخولهم جميعا تقريبا.

فرضت النرويج قيودا على منح تأشيرات سياحية للروس لأول مرة في 2022. وتشترك النرويج في حدود بطول 200 كيلومتر تقريبا مع روسيا في منطقة القطب الشمالي.

وقالت وزيرة العدل إميليا إنجر ميل في بيان “قرار تشديد قواعد الدخول يتماشى مع سياسة النرويج المتمثلة في مساندة الحلفاء والشركاء ردا على حرب العدوان الروسية غير القانونية على أوكرانيا”.

وذكرت الوزارة أن المواطنين الروس الذين يزورون البلاد بغرض السياحة أو لأي أهداف أخرى غير أساسية للسفر سيمنعون من الدخول عبر الحدود الخارجية. وقد تستثنى بعص الحالات مثل الزيارات إلى أفراد العائلة المقربين المقيمين في النرويج.

وتدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 29 مايو أيار.

وقالت الوزارة “التغيير يعني أن الشرطة يمكنها رفض دخول المواطنين الروس الذين تشملهم التعليمات”.