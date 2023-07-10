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النرويج تكتشف حقل للغاز قد يكون الأكبر منذ عشر سنوات

منذ ساعة واحدة
حقل غاز- أرشيفية

حقل غاز- أرشيفية

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أعلنت شركة النفط النرويجية “دي أن أو”، الإثنين، عن اكتشاف غاز طبيعي في المياه النروجية في بحر الشمال، مؤهل ليكون الأهم في البلاد منذ عشر سنوات.

وقالت الشركة في بيان، إن حقل الغاز والمكثفات المتواجد في موقع كارمن، سيحتوي على ما يتراوح بين 120 و230 مليون برميل مكافئ نفط.

وأشارت الى أنه في حال بلوغ الحد الوسطي لهذا النطاق (175 مليون برميل)، سيكون هذا أكبر اكتشاف على الجرف القاري النرويجي منذ عام 2013.

وعلّق الرئيس التنفيذي للشركة، بيجان مظفر رحماني، إن موقع كارمن يؤشر الى وجود “اكتشافات مهمة” لم يتم كشفها بعد، مؤكدا أن الشركة ستكون “جزءا من الفصل المقبل من حكاية النفط والغاز في البلاد”.

والعام الماضي، أصبحت النرويج التي شكّل انتاج المحروقات موردا أساسيا لها، أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بدلا من روسيا، التي باتت تحت العقوبات إثر اندلاع حرب أوكرانيا.

والشهر الماضي، أعطت الحكومة النرويجية موافقتها على 19 مشروعا في مجالي النفط والغاز بقيمة إجمالية تفوق 200 مليار كرونة (17 مليار يورو)، وهو قرار أثار استياء المدافعين عن البيئة.

تزود النرويج أوروبا بالغاز بشكل رئيسي من خلال شبكة من الأنابيب تحت مياه البحر.

والدولة الاسكندينافية مصدر رئيسي للنفط، الذي ينقل في جزء منه عن طريق الأنابيب، ومزود للكهرباء عبر كابلات طويلة تربطها بالقارة.

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