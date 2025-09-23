النرويج: روسيا انتهكت مجالنا الجوي 3 مرات منذ بداية 2025

قالت الحكومة النرويجية الثلاثاء إن روسيا انتهكت المجال الجوي النرويجي ثلاث مرات في 2025، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك متعمدا أم نتيجة أخطاء ملاحية.

وأضافت الحكومة النرويجية في بيان أن تلك الوقائع، التي استمرت ما بين دقيقة واحدة إلى أربع دقائق، كانت أول انتهاكات من هذا النوع ترتكبها روسيا منذ أكثر من عشر سنوات.

ووقع انتهاكان في 25 أبريل\نيسان و18 أغسطس\آب فوق بحر بارنتس بالقطب الشمالي، بينما وقع الانتهاك الثالث في 24 يوليو\تموز فوق منطقة غير مأهولة في فينمارك بأقصى شمال النرويج.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره “لا يمكننا تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم بسبب أخطاء في الملاحة”. وأضاف “بغض النظر عن السبب، فالأمر غير مقبول وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية”.