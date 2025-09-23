الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النرويج: روسيا انتهكت مجالنا الجوي 3 مرات منذ بداية 2025

منذ ساعة واحدة
علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز

علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة النرويجية الثلاثاء إن روسيا انتهكت المجال الجوي النرويجي ثلاث مرات في 2025، مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك متعمدا أم نتيجة أخطاء ملاحية.

وأضافت الحكومة النرويجية في بيان أن تلك الوقائع، التي استمرت ما بين دقيقة واحدة إلى أربع دقائق، كانت أول انتهاكات من هذا النوع ترتكبها روسيا منذ أكثر من عشر سنوات.

ووقع انتهاكان في 25 أبريل\نيسان و18 أغسطس\آب فوق بحر بارنتس بالقطب الشمالي، بينما وقع الانتهاك الثالث في 24 يوليو\تموز فوق منطقة غير مأهولة في فينمارك بأقصى شمال النرويج.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره “لا يمكننا تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم بسبب أخطاء في الملاحة”. وأضاف “بغض النظر عن السبب، فالأمر غير مقبول وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز
روبيو: أميركا والهند بحثتا مشتريات النفط الروسي هذا الأسبوع
هونغ كونغ
وسط ترقب للإعصار "راغاسا".. إجراءات إغلاق في هونغ كونغ
أسعار الوقود ارتفعت بشكل حاد في ظل الأزمة الأوكرانية
روسيا تلوح بفرض المزيد من القيود على صادرات الوقود

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
السيارة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية في بنت جبيل
مجزرة في بنت جبيل.. 5 ضحايا بينهم 3 أطفال جراء غارة اسرائيلية!