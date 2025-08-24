النرويج ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي قيمتها نحو 700 مليون دولار

قالت الحكومة النرويجية اليوم الأحد إنها ستزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بقيمة تقارب سبعة مليارات كرونة (696 مليون دولار).

وقال رئيس الوزراء النرويجي‭ ‬يوناس غار ستوره في البيان “بالتعاون مع ألمانيا، نعمل الآن لضمان حصول أوكرانيا على أنظمة دفاع جوي قوية”.

وأضاف “تعمل ألمانيا والنرويج معا عن كثب لدعم أوكرانيا في معركتها للدفاع عن نفسها وحماية السكان المدنيين من الهجمات الجوية الروسية”.

تمول النرويج وألمانيا اثنين من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ. وتساهم النرويج أيضا في حصول كييف على أجهزة رادار من شركة هينسولت الألمانية وأنظمة دفاع جوي من شركة كونغسبرغ.