النرويج وأمريكا تتفقان على تسوية خلاف التخارج من كاتربيلر

منذ 29 دقيقة
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن الخلاف بين الولايات المتحدة والنرويج بشأن تخارج صندوق الثروة السيادي النرويجي من شركة كاتربيلر الأمريكية لصناعة معدات البناء “على وشك الانتهاء على ما يبدو”.

وجاء الخلاف بعدما قرر الصندوق في أغسطس سحب استثماراته من الشركة بسبب توريدها جرافات تستخدمها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة. وبلغت قيمة استثمارات الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، تريليوني دولار، ما يجعله الأكبر في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في سبتمبر عن “انزعاجها الشديد”، واقترح بعض النواب فرض رسوم جمركية وقيود على التأشيرات. وأوضح الوزير النرويجي أن الموقف تحسّن بعد التوضيح بأن التخارج لم يكن قراراً حكومياً بل اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي بناءً على توصية مجلس الأخلاقيات.

وأضاف إيدي في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “أعتقد أنه جاري تسوية هذه القضية تحديدا”، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

  • رويترز

دخان يتصاعد من موقع قصف إسرائيلي على صنعاء يوم الخميس. رويترز
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو
محمود عباس
دخان يتصاعد فوق قرية كفر تبنّيت بعد غارة إسرائيلية، في جنوب لبنان، 18 سبتمبر 2025. رويترز
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
رئيس الحكومة نواف سلام. رويترز
