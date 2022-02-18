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التوتّر على الحدود مستمرّ.. انفصاليّو أوكرانيا ينزحون الى روسيا

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 4:37 مساءً
منطقة شرق اوكرانيا
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أعلن زعيم الانفصاليين في شرق اوكرانيا البدء في اجلاء السكان الى روسيا ذاكرا ان عملية اجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم.

وتتزامن هذه التصريحات مع معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز تشير الى سماع صفارات الانذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا. كذلك أكدت “رويترز” بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

وفي السياق، أشار زعيم الانفصاليين الى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

من جهة أخرى، طالبت الرئاسة الاوكرانية الجيش بعدم الرد على اي قصف من شرق اوكرانيا كي لا تمنح روسيا ذريعة لشن الحرب.

وفي سياق متصل، اعتبرت وزيرة خارجية المانيا ان روسيا تمارس تهديدات غير مقبولة على أوكرانيا وانها سبب الأزمة الحاصلة على الحدود، مطالبةً بأدلة ملموسة على انسحاب القوات اروسية من حدود اوكرانيا. واذ دعت روسيا الى سحب قواتها فورا من الحدود، أكّدت الوزيرة الالمانية أن موسكو تضع أمن اوروبا في خطر وانها تريد العودة الى نظام بعد الحرب العالمية الثانية.

الى ذلك، لفت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الى ان اوكرانيا ما زالت ترفض التنفيذ الكامل لاتفاق مينسك وان الناتو غير مستعد لتنفيذ المقترحات الامنية التي طلبتها روسيا قائلا: “سلمنا الجانب الاميركي امس ردنا على المقترحات الأمنية.

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