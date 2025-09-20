النزوح مستمر في غزة.. والتقدم الإسرائيلي بالقطاع تجاوز توقعات القيادات

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الجوية الإسرائيلية على برج الغفاري الذي تم إخلاؤه، في مدينة غزة، 15 سبتمبر 2025. رويترز

فيما تتواصل الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط نصعيد إسرائيلي خطير منذ أسابيع بهدف احتلال القطاع، وفي التفاصيل قالت مصادر لموقع “واللا” إن الجيش الإسرائيلي صعّد خلال الساعات الماضية من عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن العملية باتت في مراحل متقدمة.

ونقل الموقع تصريحات لضباط إسرائيليين قالوا فيها إن التقدم خلال الساعات الماضية كان كبيرا وتجاوز توقعات القيادات، وفق الموقع الإسرائيلي.

وأفاد الدفاع المدني في غزة في تصريحات لوكالة “فرانس برس” بأن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال المدينة في نهاية أغسطس (آب).

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة “فرانس برس” إن تل أبيب تقدر عدد الفلسطينيين الذين نزحوا من مدينة غزة منذ نهاية أغسطس بنحو 480 ألفا.

وأشارت “العربية” إلى أن مناطق متفرقة بمدينة غزة تشهد قصفا جويا إسرائيليا عنيفا وغير مسبوق، مضيفا أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم في محيط شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان، في خطوة هي الأولى من نوعها داخل أحد أبرز شوارع مدينة غزة الرئيسية.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 49 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع يوم أمس، من بينهم 26 شهيداً في مدينة غزة.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن على دول العالم ألا تخاف من التهديدات الإسرائيلية بالانتقام، بسبب الاعترافات بالدولة الفلسطينية، لأن تل أبيب ستستمر في ذلك “بغض النظر عما يتم القيام به”، بحسب تعبيره.

وأشار غويتريش في تصريحات لوكالة “فرانس برس” إلى أن هناك تصعيدا مستمرا من قبل الحكومة الإسرائيلية لتدمير غزة بالكامل وفرض ضم تدريجي للضفة الغربية، مضيفا أن هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط على تل أبيب لوقف هذه السياسات.

كما وصف الأمين العام للأمم المتحدة ما يحدث في غزة، بأنه “أسوأ ما شاهده في فترة ولايته، وربما في حياته”.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل، وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح ماكرون أن هذا الاعتراف يأتي في إطار خطة سلام شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

من جانبه، شدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على أن هذا الاعتراف “ليس مجرد خطوة رمزية، ولا يشكل نهاية للجهود الدبلوماسية”.

وأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، وذلك قبيل انعقاد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث من المقرر أن تتخذ نحو 10 دول أخرى نفس الخطوة.

وكانت البرتغال قد أوضحت في وقت سابق أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء الدوليين، وفي ضوء التطورات الإنسانية المقلقة في قطاع غزة، إلى جانب المؤشرات المتكررة على احتمال ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقال إنه لم يطلع على تقرير التحقيق المستقل الأخير للأمم المتحدة والذي خَلُص لأول مرة إلى أن إسرائيل “ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن “أحداث السابع من أكتوبر كانت إبادة جماعية أيضا”، على حد وصفه.

وكان تحقيق للجنة مستقلة في الأمم المتحدة، خلص لأول مرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، وأن كبار قادة البلاد “حرضوا على الإبادة الجماعية”.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بحياة أكثر من 65 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام الهيئات الصحية في غزة.