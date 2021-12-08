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النطق بالحكم على "سفاح الإسماعيلية" الخميس

8 - ديسمبر - 2021

محكمة مصرية

القاهرة 24
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تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية يوم الخميس جلسة للنطق بالحكم على المتهم بقتل رجل وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته والشروع في قتل آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”سفاح الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قررت في جلستها الأخيرة يوم الاثنين الماضي النطق في الحكم بجلسة الخميس 9 ديسمبر.

وأقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلا عن إقرار المتهم تفصيلا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مخدر سبق أن أقر بتعاطيه وحدد نوعه في التحقيقات، فضلا عن نوع آخر.

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