الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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النفط الخام الأمريكي يغلق على ارتفاع

منذ 7 دقائق
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

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تراجعت أسعار النفط العالمية عن أدنى مستوياتها في ما يقرب من عام الاثنين، مع إغلاق الخام الأمريكي على ارتفاع مدعوما بالحديث عن خفض إنتاج أوبك+ الذي عوض المخاوف بشأن القيود الصارمة لكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وكانت حركة السعر متقلبة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 96 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 77.24 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2021 عند 73.60 دولار.

كما تحول خام برنت للارتفاع لفترة وجيزة، لكنه تراجع للانخفاض عند التسوية، فنزل 44 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 83.19 دولار للبرميل، بعد أن هبط أكثر من ثلاثة في المئة إلى 80.61 دولار في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوى منذ الرابع من يناير كانون الثاني 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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