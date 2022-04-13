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"النفط الروسي".. "الخسائر الكبرى" تبدأ في هذا الموعد القريب!

13 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 11:40 صباحًا
امدادات النفط الروسي (رويترز)

امدادات النفط الروسي (رويترز)

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو أيار فصاعدا.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط “نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.

“اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ”.

وفي السياق، قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي كرر الاثنين دعوته، أثناء اجتماع مع أوبك، لأن تدرس الدول المنتجة للنفط إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.

وأضاف المسؤول لرويترز أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، الذي عقد في فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوضحوا أيضا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.

وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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