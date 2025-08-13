النفط عند أدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع الطلب، بينما يراقب المستثمرون تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بعواقب وخيمة” إذا عرقل نظيره الروسي فلاديمير بوتين السلام في أوكرانيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض الخام خلال الجلسة إلى 65.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يونيو حزيران.

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أي ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 62.65 دولار للبرميل بعد أن هبط إلى 61.94 دولار للبرميل خلال الجلسة وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يونيو حزيران.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت ثلاثة ملايين برميل إلى 426.7 مليون. وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 275 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن صافي الواردات الأمريكية من الخام ارتفع الأسبوع الماضي 699 ألف برميل يوميا.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك “تظل صادرات الخام هذه دون المستوى الذي اعتدنا عليه، فهي تتراجع بسبب رد الفعل على الرسوم الجمركية” مضيفا أن استمرار انخفاض الصادرات قد يضغط على الأسعار.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لنمو إمدادات النفط هذا العام، لكنها خفضت توقعاتها للطلب.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب ببوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، التي تهز أسواق النفط منذ فبراير شباط 2022.

وعندما سئل ترامب اليوم عما إذا كانت روسيا ستواجه أي عواقب إذا لم يوافق بوتين على وقف الحرب بعد اجتماع الجمعة، أجاب “نعم، سيواجهون عواقب”.

وردا على سؤال عما إذا كانت تلك العواقب ستكون عقوبات أو رسوما جمركية، قال ترامب للصحفيين “لا داعي للقول، ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية”.

وأضاف ترامب أن اجتماع ألاسكا قد يعقبه سريعا اجتماع ثان يضم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيسنت اليوم الأربعاء إن العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية ربما تزيد إذا لم يمض الاجتماع على نحو جيد، داعيا القادة الأوروبيين إلى استخدام العقوبات أيضا للضغط على روسيا.

وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج “سيوضح (ترامب) للرئيس بوتين أن جميع الخيارات مطروحة”.

في غضون ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك+ مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق.