الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
النفط يتجه لأقوى مكاسب أسبوعية في 3 أشهر بعد خفض روسيا لصادرات الوقود

منذ ساعتين
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل يونيو، مع استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، ما دفع موسكو إلى تقييد صادرات الوقود واقترابها من خفض إنتاج الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو 0.2% لتصل إلى 69.57 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.4% إلى 65.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت جرينتش.

وخلال الأسبوع، قفزت عقود الخامين القياسيين بأكثر من 4%، مسجلة أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 13 يونيو. وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى آي.جي، أن المكاسب جاءت مدعومة بالضربات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية، وتحذيرات حلف شمال الأطلسي لروسيا، وتحرك موسكو لوقف صادرات الوقود الرئيسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن روسيا ستفرض حظرًا جزئيًا على صادرات الديزل حتى نهاية العام، وستمدد الحظر الحالي على صادرات البنزين، فيما دفع انخفاض القدرة على تكرير النفط موسكو نحو خفض محتمل لإنتاج الخام. وأدت هذه التطورات إلى نقص الوقود في عدة مناطق روسية.

ووصل الخامان لأعلى مستوياتهما منذ الأول من أغسطس، مدعومين بانخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية، إضافة إلى الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية.

لكن المكاسب تراجعت جزئيًا بعد إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة معدلة إلى 3.8% في الربع السابق على أساس سنوي. وتؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد أن خفّض البنك الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ديسمبر.

كما أثر إعلان حكومة إقليم كردستان العراق عن استئناف صادرات النفط خلال 48 ساعة على الأسعار، مضيفًا ضغطًا إضافيًا على السوق.

    المصدر :
  • رويترز

