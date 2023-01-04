النفط يتراجع أكثر من 5٪؜... والسبب؟

انخفض النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل مع تكبد خام برنت أكبر خسارة بالنسبة المئوية في أول يومي تداول من العام منذ 1991 بعد أن تسببت مخاوف الطلب المرتبطة بالاقتصاد العالمي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين في تراجع أسعار الخام.

وسجلت العقود الآجلة لمزيج برنت عند التسوية 77.84 دولار للبرميل، منخفضة 4.26 دولار، أو 5.2 بالمئة. واستقر الخام الأمريكي عند 72.84 دولار للبرميل متراجعا 4.09 دولار أو 5.3 بالمئة.

وهبط برنت نحو 9.4 بالمئة في أكبر خسارة له في يومين في بداية العام منذ يناير كانون الثاني عام 1991، وفقا لبيانات رفينيتيف ايكون.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في شركة ميزوهو في نيويورك “يتم تداول النفط الخام عند مستويات منخفضة بسبب المخاوف من كوفيد-19 في الصين، وفرض الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) ركودا عالميا… وكلاهما يدمر الطلب”.

وأوضح مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن البيانات الواردة من الصين أظهرت أنه على الرغم من عدم العثور على متحور جديد لفيروس كورونا هناك، لا تقدم الدولة الأرقام الحقيقية لمن لقوا حتفهم نتيجة التفشي السريع للمرض في الآونة الأخيرة.