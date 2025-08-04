النفط يتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، اليوم الاثنين، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة كبيرة جديدة للإنتاج في سبتمبر أيلول مما زاد من المخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ضعف الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 68.76 دولار للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 66.29 دولار للبرميل عند التسوية.

واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية.

وتمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك+، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي.

ورغم إرجاع التحالف قراره إلى قوة السوق وانخفاض المخزونات، فقد أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي أضعف طلب على البنزين في مايو أيار، وهو بداية موسم القيادة الصيفي في البلاد، منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سجل مستوى شهريا قياسيا مرتفعا في مايو أيار، وهو ما يفاقم المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي.

ويتحوط تجار النفط الآن من احتمال زيادة الإمدادات مجددا من جانب أوبك+، مع مناقشات محتملة لإلغاء تخفيضات إضافية قدرها 1.65 مليون برميل يوميا في الاجتماع المقبل للتحالف في السابع من سبتمبر أيلول، مما يضيف ضغوطا على أسعار الخام.

وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس “أوبك+ تحتفظ بكمية كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة، وتراقب الأسواق الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستستغلها”.

وأضاف “حتى الآن لا توجد إشارات واضحة على أن أوبك+ تنوي نشر هذه الطاقة الإضافية، لكن الاحتمال لا يزال مطروحا”.

ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من ثماني دول أعضاء في التحالف رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.

ويواصل المستثمرون أيضا دراسة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الأحدث على الصادرات من عشرات الشركاء التجاريين، ولا يزالون يخشون فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.

وقال ترامب اليوم الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما قالت نيودلهي إنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها ووصفت استهداف الرئيس الأمريكي لها بأنه “غير مبرر”.