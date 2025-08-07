النفط يتراجع بفعل إعلان لقاء ترامب وبوتين خلال أيام

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة السادسة على التوالي بعد إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام، مما عزز توقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 66.43 دولار للبرميل عند التسوية بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.88 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء، ليسجلا أدنى مستوى لهما في ثمانية أسابيع، بعد تصريحات ترامب بشأن تقدم في المحادثات مع موسكو.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي اليوم الخميس إن ترامب وبوتين سيلتقيان خلال الأيام المقبلة فيما ستكون أول قمة بين زعيمي البلدين منذ عام 2021.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب قد يلتقي بوتين في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل على الرغم من أن الولايات المتحدة واصلت استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقال محللون لدى ريتربوش اند أسوشيتس للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة “لا تزال الزيادات الإضافية في إنتاج أوبك تمثل عاملا سلبيا رئيسيا لكن حالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية (الأمريكية) هي السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار”.

وأعلن أوبك+، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا يوم الأحد زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع أسعار النفط السعودية لآسيا وواردات الخام الصينية القوية في يوليو تموز حدت من المكاسب اليوم الخميس.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت ثلاثة ملايين برميل لتصل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب، متجاوزة بذلك الانخفاض المتوقع البالغ 591 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.

وفي الصين، انخفضت واردات الخام في يوليو تموز 5.4 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران، لكنها لا تزال مرتفعة 11.5 بالمئة على أساس سنوي، مع توقع المحللين أن يظل نشاط التكرير قويا في الأجل القريب.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أمس أسعار نفطها الخام لشهر سبتمبر أيلول للمشترين الآسيويين، وهي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي، نظرا لقلة المعروض وقوة الطلب.