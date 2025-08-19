النفط يتراجع مع ترقب محادثات إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في وقت تتزايد فيه احتمالات أن تفضي المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا إلى رفع العقوبات عن الخام الروسي، مما يزيد الإمدادات العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 1.22 بالمئة لتبلغ عند التسوية65.79 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول التي ينقضي أجلها غدا الأربعاء 1.07 دولار أو 1.69 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 62.35 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب “حتى مع ما يسمى بعائد السلام، لدينا مركز قياسي من الرهانات القصيرة. وبسبب ضخامة هذا المركز فإن الناس يراهنون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإذا لم يحدث ذلك فقد نشهد انتعاشا للأسعار”.

وفي أعقاب المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومجموعة من الحلفاء الأوروبيين في البيت الأبيض أمس الاثنين، كتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أنه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه تجري حاليا ترتيبات لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، على أن تعقبه قمة بين الرؤساء الثلاثة.

وقال سوفرو ساركار كبير محللي الطاقة في بنك دي.بي.إس إن تخفيف ترامب لموقفه فيما يتعلق بالتهديد بعقوبات ثانوية على مستوردي النفط الروسي قلل من خطر اضطراب الإمدادات العالمية، مما أدى إلى انحسار التوترات الجيوسياسية قليلا.

ووصف زيلينسكي محادثاته مع ترامب بأنها “جيدة للغاية” وقال إنهما تحدثا عن حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية أمريكية. وأكد ترامب أن واشنطن ستقدم مثل هذه الضمانات، على الرغم من عدم اتضاح نطاق هذا الدعم.

وقال بارت ميليك رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية في مذكرة “التوصل لنتيجة تفضي لتخفيف حدة التوتر وإزالة التهديدات بفرض رسوم جمركية ثانوية أو عقوبات سيؤدي إلى انخفاض النفط نحو هدفنا البالغ 58 دولارا للبرميل في المتوسط في الربع الرابع من 2025 والربع الأول من 2026”.