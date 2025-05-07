النفط يتراجع مع ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء بعد أن تعافت من موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع تحول تركيز المستثمرين إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية1.03دولار أو 1.66 بالمئة إلى 61.12 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.02دولار أو 1.73 بالمئة إلى 58.07 دولار للبرميل.

وهوى الخامان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع بعد أن قرر تحالف أوبك+ تسريع وتيرة زيادة الإنتاج مما عزز مخاوف من تخمة المعروض في وقت زادت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية من مخاوف الطلب.

ومن المنتظر أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في سويسرا فيما قد تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء حرب تجارية بينهما تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي.

وتأتي المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع من التوتر المتصاعد الذي شهد ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السلع بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ما يزيد عن 100 بالمئة.

وقال تياجو دوارتي، محلل السوق في أكسي “الاجتماع قد يشير إلى تحسن في العلاقات، إلا أن توقعات تحقيق انفراجة لا تزال منخفضة”.

وأضاف “ما لم تحصل الولايات المتحدة على تنازلات تجارية كبيرة، فمن غير المرجح حدوث مزيد من التهدئة”.

ووصف جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي محادثات واشنطن مع إيران بأنها “جيدة حتى الآن”، وقال إن هناك اتفاقا سيتم التوصل إليه من شأنه إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع منعها من الحصول على سلاح نووي.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب “هناك احتمال أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات على النفط الإيراني، الذي يتعرض الآن لأقصى قدر من الضغط”.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على إيران بعد تأجيل جولة رابعة من المحادثات بينها وبين الجمهورية الإسلامية عضو أوبك التي يزيد إنتاجها على ثلاثة ملايين برميل يوميا، أي نحو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة لكنه قال إن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة ارتفعت، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية في الوقت الذي يكافح فيه البنك للتعامل مع تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي.

وتعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من ضعف الطلب.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت مليوني برميل إلى 438.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 833 ألف برميل.

وللحد من الخسائر، أشار منتجون أمريكيون إلى أنهم سيخفضون الإنفاق، محذرين من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ربما يكون بلغ ذروته.

علاوة على ذلك، قال تاماس فارجا، المحلل في بي.في.إم، إن الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة الحوثي اليمنية يزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أن من المتوقع أن يستمر تقلب الأسعار في ظل زيادة إمدادات أوبك+ بشكل أسرع من المتوقع، في حين لا يزال من غير الممكن التنبؤ بعملية صنع القرار في الولايات المتحدة.