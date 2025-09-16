النفط يتراجع وسط مخاطر الإمدادات الروسية وترقب قرار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ تقيّم الأسواق التعطل المحتمل في الإمدادات من روسيا بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مصافيها بالإضافة إلى احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 67.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة أيضا، إلى 63.30 دولار.

وصعد خام برنت 45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في محاولة لإضعاف قدرتها الحربية، مع تعثر المحادثات لإنهاء الصراع بينهما.

وقال محللو جيه.بي مورجان “الهجوم على محطة تصدير مثل محطة بريمورسك (الروسية) يهدف أكثر إلى الحد من قدرة روسيا على بيع نفطها في الخارج، مما يؤثر على أسواق التصدير”.

وأضافوا “الأهم من ذلك أن الهجوم يشير إلى استعداد متزايد لتعطيل أسواق النفط الدولية، وهو ما قد يزيد من الضغط الذي يدفع أسعار النفط للصعود”.

وأشارت تقديرات لبنك جولدمان ساكس إلى أن الهجمات الأوكرانية أوقفت حوالي 300 ألف برميل يوميا من طاقة التكرير الروسية في أغسطس آب وخلال الشهر الجاري.

وقال البنك “في حين أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الثانوية والعقوبات الإضافية لا تزال مرتفعة، فإننا نتوقع انخفاضا متواضعا في الإنتاج الروسي مع استمرار المشترين الآسيويين في إبداء استعدادهم لاستيراد الخام الروسي”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الحكومة لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لتشجيع بكين على وقف مشترياتها من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية رسوما جمركية على الصين والهند.

ويترقب المتعاملون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة. وقد يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على الوقود.

وتتوقع الأسواق أيضا انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع توقع صدور بيانات رسمية غدا الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وقال والت تشانسيلور الخبير في قطاع الطاقة لدى مجموعة ماكواري في مذكرة للعملاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت على الأرجح 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر أيلول، بعد زيادة قدرها 3.9 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وأظهر استطلاع لرويترز أمس الاثنين أن المحللين توقعوا انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير على الأرجح.