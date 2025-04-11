النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 %) مسجلة 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار.

واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأمريكي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضا في الأسبوع السابق.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في إيه.إن.زد بنك، في مذكرة اليوم الجمعة، إن أسعار النفط “تتعرض لضغوط وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن البنك يتوقع أنه في حال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عن ثلاثة بالمئة سينخفض ​​استهلاك النفط بنسبة واحد بالمئة.