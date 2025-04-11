الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 7:57 صباحًا
إنتاج النفط

إنتاج النفط

A A A
طباعة المقال

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 %) مسجلة 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار.

واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأمريكي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضا في الأسبوع السابق.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في إيه.إن.زد بنك، في مذكرة اليوم الجمعة، إن أسعار النفط “تتعرض لضغوط وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن البنك يتوقع أنه في حال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عن ثلاثة بالمئة سينخفض ​​استهلاك النفط بنسبة واحد بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تهميش للأوروبيين في محادثات أمريكا وإيران رغم امتلاكهم ورقة مهمة
المغرب
المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
حماس ترحب بعزم باريس الاعتراف بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟