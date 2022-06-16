النفط يتعافى بعد انخفاض شديد

صعدت أسعار النفط الخميس متعافية من تراجع شديد في الجلسة السابقة، بدعم من انخفاض الإمدادات وموسم ذروة الطلب الصيفي، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 0.9 بالمئة إلى 119.61 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 116.59 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من اثنين بالمئة أمس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هي أكبر نسبة رفع للفائدة منذ 1994.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوياته منذ 2002 الأربعاء مما خفف ضغوط انخفاض أسعار النفط. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويحد من الطلب.

وظل تركيز المستثمرين منصبا على قلة الإمدادات وتعافي الطلب بعدما حدت العقوبات الغربية من صادرات النفط الروسي، في حين من المتوقع أن تتلقى الأسعار دعما من تعافي الطلب على النفط في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي، الذي لم يطرأ عليه تغيرا كبيرا في الشهور الماضية، زاد 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.