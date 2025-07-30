النفط يرتفع بأكثر من 1% مع تقييم موقف ترامب من روسيا وتهديده بفرض رسوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تتعلق بالمهلة القصيرة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع النفط الروسي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول، المقرر أن تنتهي صلاحيتها غدا الخميس، 73 سنتا، أي بنسبة 1.01 بالمئة، إلى 73.24 دولار عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا ( 1.14 بالمئة) مسجلا 70 دولارا، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير للبيانات الأمريكية المتباينة بشأن مخزونات الخام والوقود.

وكان العقدان قد انخفضا واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من اليوم.

وزادت عقود برنت الأكثر نشاطا لشهر أكتوبر تشرين الأول 79 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل 72.47 دولار.

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون عشرة أيام إلى 12 يوما، مقلصا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا.

كما فرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع المستوردة من الهند تسري اعتبارا من أول أغسطس آب، إلى جانب فرض عقوبة غير محددة على شراء الأسلحة والنفط من روسيا.

وحذرت الولايات المتحدة الصين، أكبر مشتر للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في شراء الشحنات.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة إن على الرغم من استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأمريكية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يؤثر على 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس للتداول في بي.أو.كيه فاينانشال “تركيز المتعاملين منصب فيما يبدو على الرسوم الجمركية (المتعلقة بروسيا) بينما يُنظر إلى التزام الهند على أنه أمر إيجابي تجاه أسعار النفط الخام”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.7 مليون برميل إلى 426.7 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.3 مليون.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل في الأسبوع إلى 228.4 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.5 مليون مقابل توقعات بارتفاعها 0.3 مليون.

كما انتعش النمو الاقتصادي الأمريكي أكثر من المتوقع في الربع الثاني من العام، لكن القياس بالغ بشكل كبير في تقدير متانة الاقتصاد الأمريكي إذ كان انخفاض الواردات هو السبب في الجزء الأكبر من التحسن، كما زاد الطلب المحلي بأبطأ وتيرة له منذ عامين ونصف العام.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة ثابتة في قرار لم يعط أي إشارة تذكر إلى موعد خفض تكاليف الاقتراض.

وقال جيروم باول رئيس المجلس إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك سيخفض سعر الفائدة المستهدف في سبتمبر أيلول، كما تتوقع الأسواق المالية.