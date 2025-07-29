النفط يرتفع بدعم من ضغط أمريكا على روسيا وانحسار التوتر التجاري

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الثلاثاء، مع تكثيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ووسط تفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.47دولار، بما يعادل 3.53 بالمئة، إلى 72.51 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية2.50دولار، أي 3.75 بالمئة، إلى 69.21 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخامين إلى أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 20 يونيو حزيران.

وقال ترامب اليوم إنه سيبدأ فرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا “بعد عشرة أيام من اليوم” إذا لم تحرز موسكو تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز “هناك تصعيد في الإجراءات. لدينا مهلة صارمة مدتها عشرة أيام. وهناك تلميحات إلى أن دولا أخرى ستنضم إلينا”.

وتلقت أسعار النفط دعما كذلك من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسوم استيراد 15 بالمئة على معظم سلع التكتل، لكنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.

ونص الاتفاق أيضا على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترامب.

ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا اجتماع اللجنة الاتحادية الأمريكية للسوق المفتوحة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.