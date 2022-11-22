النفط يرتفع بعد تعهد أوبك+ بتحقيق التوازن في السوق

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة عند التسوية، الثلاثاء، بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إن مجموعة أوبك+ ملتزمة بتخفيضات الإنتاج وقد تتخذ المزيد من الخطوات لتحقيق التوازن في السوق.

ومع ذلك، قلصت الأسعار المكاسب في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي خفف من اقتراحه الأخير بتحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية من خلال تأخير التنفيذ الكامل وتخفيف بنود الشحن الرئيسية. واقترح التكتل إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما للعمل بالحد الأقصى، وفقا لبلومبرج.

ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر كانون الأول بالتزامن مع خطة مجموعة السبع التي ستسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة في تصدير النفط الروسي، ولكن فقط بأسعار منخفضة محددة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 91 سنتا أو واحدا في المئة ليبلغ عند التسوية 88.36 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا أيضا أو 1.1 في المئة إلى 80.95 دولار للبرميل.