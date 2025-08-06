النفط يرتفع بعد فرض ترامب رسوماً جمركية على الهند لشرائها الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو واحد بالمئة متعافية من أدنى مستوى في خمسة أسابيع المسجل في الجلسة الماضية،بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الهند بسبب شرائها الخام الروسي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 68.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش. وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 65.96 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بما يزيد على دولار أمس الثلاثاء عند التسوية مسجلين أدنى مستوى منذ الأول من يوليو تموز في خسائر لرابع جلسة.

وقال المحلل جانيف شاه من ريستاد “ارتفعت الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة المحتملة على الهند لكن السوق تنتظر نوعا من التنفيذ الرسمي وكذلك معرفة أي العناصر في السوق التي ستتأثر”.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع من الهند بنسبة 25 بالمئة قائلا إنها تشتري النفط من روسيا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجاء هذا الإعلان رغم تصريحات أدلى بها أحد مساعدي الكرملين في وقت سابق اليوم بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانت “مفيدة وبناءة”. وأجرى ويتكوف محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات مع بوتين في الكرملين، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لروسيا للموافقة على السلام أو مواجهة عقوبات جديدة.

وقال آشلي كيلتي المحلل في بانمور ليبيرم “ربما يبدو أن الهند ستقلص مشترياتها من النفط الخام الروسي لكني لا أتوقع أن تفعل ذلك كليا لأنها تحقق أرباحا هائلة من شراء النفط الخام الروسي بأسعار رخيصة”.

وأضاف شاه من ريستاد أن تخطيط مجموعة أوبك+ لزيادة الإمدادات سيعوض أي انخفاض محتمل في إمدادات النفط الروسي. وتضم أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

وتلقت أسواق النفط أيضا دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام تراجعت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب.