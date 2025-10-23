النفط يرتفع بنحو 5% بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم الخميس مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل بسبب الحرب في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 65.57 دولار بحلول الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.01 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 61.51 دولار.

وذكر أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك أن أسعار الخام قفزت بعد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية وستحتاج بذلك المصافي في الصين والهند إلى البحث عن مصادر بديلة للخام لتجنب الاستبعاد من النظام المصرفي الغربي.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة فورا على وقف إطلاق نار في أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا عقوبات على روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وبعد الإعلان مباشرة عن العقوبات الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل مدعومة أيضا بانخفاض مفاجئ في المخزونات الأمريكية.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إن تأثير العقوبات على أسواق النفط سيعتمد على رد فعل الهند وما إذا كانت روسيا ستجد مشترين آخرين.

وذكرت مصادر في قطاع النفط اليوم الخميس إن من المتوقع أن تقلص شركات التكرير الهندية وارداتها من النفط الروسي بشكل حاد بسبب العقوبات الجديدة. وأصبحت الهند أكبر مشتر للخام الروسي المنقول بحرا بأسعار مخفضة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وقال مصدران مطلعان إن شركة ريلاينس إندستريز الخاصة، وهي أكبر مشتر للنفط الروسي في الهند، تعتزم تقليل وارداتها أو وقفها تماما.

لكن تشكك السوق بشأن ما إذا كانت العقوبات الأمريكية ستؤدي فعلا لتحول جوهري في العرض والطلب.

وقال كلاوديو جاليمبيرتي المحلل في شركة ريستاد إنرجي “فشلت معظم العقوبات التي تم فرضها على روسيا خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية في التأثير سلبا حتى الآن سواء على كميات النفط التي تنتجها البلاد أو على عائداتها منه”.

وحدت مخاوف فائض المعروض بعد زيادة أوبك+ للإنتاج من مكاسب النفط الخام اليوم الخميس. ويتوقع بنك يو.بي.إس أن يظل سعر خام برنت يتراوح ما بين 60 و70 دولارا.

لكن على صعيد الطلب، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة أنشطة التكرير وقوة الطلب.