النفط يرتفع دولاراً بعد تصاعد التوترات العالمية

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار عند التسوية، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من احتمال تعطل الإمدادات بعدما أسقطت بولندا طائرات مسيرة في مجالها الجوي فضلا عن سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على مشتري النفط الروسي لكن تقريرا أظهر زيادة الإمدادات الأمريكية حد من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 63.67 دولار.

وتصاعد التوتر الجيوسياسي عندما أسقطت بولندا طائرات مسيرة خلال هجوم روسي واسع النطاق في غرب أوكرانيا اليوم الأربعاء، مسجلة بذلك أول إطلاق نار في هذه الحرب من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأنهى الخامان تداولات الأمس على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة بعد إعلان إسرائيل عن هجومها على قيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر.

وارتفع كلا الخامين القياسيين اثنين بالمئة تقريبا بعد فترة وجيزة من الهجوم لكنهما تخليا عن المكاسب في وقت لاحق.

ولم يظهر أي تهديد فوري بتعطل إمدادات الخام.

وقال محللون لدى إس.إي.بي “تخيم… تخمة المعروض على السوق، لينخفض سعر خام برنت دولارين عن سعره يوم الثلاثاء الماضي. ونادرا ما تدوم علاوات المخاطر الجيوسياسية في النفط طويلا، إلا في حالة حدوث انقطاع فعلي للإمدادات”.

وذكر مصدران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الصين والهند ضمن استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، وهو ما ساعد في دعم خزائن موسكو منذ أن شنت غزوها لأوكرانيا في عام 2022، على الرغم من ضغوط العقوبات الأمريكية الصارمة.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن توقعات الإمدادات لا تزال سلبية.

فقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 200 ألف. وصعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 4.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 35 ألفا.

وكانت الإدارة حذرت أمس الثلاثاء من أن أسعار النفط الخام العالمية ستتعرض لضغوط كبيرة في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع المخزونات مع زيادة إنتاج أوبك+.